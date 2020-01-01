Тухель: Игроки ПСЖ снова показали, насколько голодны до побед

Немецкий специалист назвал сильные стороны своих подопечных.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель высказался о победе над Лейпцигом (3:0) в полуфинале Лиги Европы.

“Я не мог расслабиться ни на мгновение. Самым важным для меня было то, как мы оборонялись. Сегодня мы показали хорошее сочетание настроя, характера и высокого класса.

Мы оставались верными своему плану на игру. Когда это было возможно, мы старались перекрывать свободные зоны, тормозить контратаки соперника. И использовали скорость Анхеля, Килиана и Неймара, разрывая построения немецкого клуба.

Мы не стали вносить большие тактические изменения. Да, мы готовились к конкретному сопернику, но особо не вносили коррективы в свою игру. Наши игроки снова показали, насколько голодны до побед. Они умеют работать и терпеть все вместе.

Футбол - для болельщиков. Успехов мы добиваемся все вместе. Мы действительно ощущаем их поддержку, их веру в нас. Очень надеюсь, что они увидят и почувствуют: эта команда - настоящая команда“, - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

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