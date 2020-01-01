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Нагельсманн: Сложно принять поражение, но таков футбол

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Наставник немецкой команды считает, что парижане заслужили победу.
Юлиан Нагельсманн
Юлиан Нагельсманн
Getty Images

Главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение своей команды от ПСЖ (0:3) в 1/2 финала Лиги чемпионов.

“ПСЖ заслужил свой билет в финал. В первые 10-12 минут мы неплохо справлялись, создавали моменты. После второго пропущенного гола стало уже окончательно сложно войти обратно в игру, тем более что ПСЖ - это очень классная команда. Сложно принять поражение, но таков футбол.

После второго гола наши игроки начали терять веру в себя. Это естественно. Сейчас сложно думать о том, какой же отличный сезон мы провели в Лиге чемпионов, но через неделю все снова будет в порядке. Молодая команда хорошо себя проявила в этом турнире, и мы постараемся повторить в следующем сезоне.

Мы не станем ни первой, ни последней командой, не сумевшей остановить Неймара. Будучи тренером, ты всегда думаешь о будущем. И сейчас мы можем вынести из произошедшего немало позитивных моментов. Во-первых, это отношение к делу. Мы показали характер, но вынуждены признать, что соперник был сильнее“, - приводит слова Юлиана официальный сайт УЕФА.

Смотрите также видео голов и обзор матча Лейпциг - ПСЖ.

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Теги: футбол, Юлиан Нагельсман, Лейпциг, Лига чемпионов
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