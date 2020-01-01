ПСЖ разгромил Лейпциг и вышел в финал Лиги чемпионов

Французский клуб впервые в своей истории вышел в финал ЛЧ.

ПСЖ нанес крупное поражение РБ Лейпцигу в полуфинальном матче Лиги чемпионов. Игра в Лиссабоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу французской команды.

Команды начали встречу без разведки. Лучше мяч держался у Лейпцига, но куда острее были игроки ПСЖ. Уже в первой атаке французов Мбаппе отдал на Неймара, который сблизился с вратарем и пробил в штангу.

Спустя несколько минут Мбаппе отправил мяч в ворота, но перед этим Неймару мяч попал в руку, поэтому арбитр гол отменил.

А на 13-й минуте гол таки был забит. При подаче со штрафного Ди Марии Маркиньос идеально оторвался от защитников и точным ударом головой пробил без шансов для вратаря.

Лейпциг ответил голевой атакой в середине тайма: Лаймер убежал по правому краю и покатил под удар Поульсену, но Юссуф промазал с шести метров.

Дальше игра успокоилась до концовки, которую выиграл ПСЖ. Сперва Неймар со штрафного вместо навеса решил пробить с дальней дистанции и попал в штангу, а дальше голкипер Гулачи ошибся, отдав передачу на Паредеса, Леандро вернул сферу в центр штрафной площади, где Неймар пяткой переправил мяч на Ди Марию, который отправил мяч мимо вратаря.

Если после первого тайма у Лейпцига еще оставались надежды отыграться, то их похоронил на 60-й минуте Бернат, замкнувший ассист Ди Марии, у которого в этом матче гол и две результативные передачи.

Фактически на этом игра закончилась. Могли французы забивать четвертый, но то Мбаппе пробьет мимо, то Гулачи выручит, то Неймар упадет во время контратаки два в один.

Как результат, уверенная победа ПСЖ по счету и по игре. Французский клуб впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Бавария – Лион.

РБ Лейпциг — ПСЖ 0:3

Голы: Маркиньос, 13, Ди Мария, 42, Бернат, 56

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Клостерманн (Орбан, 82), Упамекано, Анхелиньо — Лаймер (Хальстенберг, 62), Кампль (Адамс, 64) — Забитцер, Ольмо (Шик, 46), Нкунку (Форсберг, 46) — Поульсен

ПСЖ: Рико — Керер, Силва, Кимпембе, Бернат — Эррера (Верратти, 83), Маркиньос, Паредес (Дракслер, 83) — Ди Мария (Сарабия, 87), Мбаппе (Чупо-Мотинг, 86), Неймар

Предупреждения: Лаймер, Хальстенберг, Поульсен - Кимпембе