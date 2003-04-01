Ди Мария сравнялся с Иньестой по количеству ассистов в ЛЧ

Аргентинец отметился результативной передачей в поединке против Лейпцига.

В рамках 1/2 финала Лиги чемпионов нападающий ПСЖ Маркиньос с подачи Анхеля Ди Марии открыл счет в поединке.

Для аргентинца эта результативная передача стала 26-й в карьере на турнире.

По количеству ассистов Анхель сравнялся с легендой Барселоны Андресом Иньестой. Больше только у Райана Гиггза (27), Лионеля Месси (33) и Криштиану Роналду (38).

Отметим, что статистика ведется с сезона-2003/04.