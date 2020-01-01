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Динамо-Брест крупно обыграло Астану в квалификации Лиги чемпионов

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На счету Артема Милевского две результативные передачи.
Динамо-Брест успешно стартовало в квалификации ЛЧ
Динамо-Брест успешно стартовало в квалификации ЛЧ
ФК Динамо-Брест

Динамо-Брест разгромило Астану в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Команды забили аж девять голов на двоих.

Отметим, что украинец Артем Милевский оформил две результативные передачи. Также в составе команды полный матч отыграл Евгений Хачериди.

Динамо Брест - Астана 6:3

Голы: Гордийчук, 16, 22, Печенин, 17, Седько, 37, Диалло, 55, 90 - Томасов, 45, Ротарио, 53, Бейсебеков, 87

Динамо Брест: Игнатович - Юзепчук, Хачериди, Габи, Печенин - Тве, Кисляк (Кривец, 73), Седько - Диалло, Гордийчук (Савицкий, 73) - Милевский (Быков, 86)

Астана: Непогодов - Шомко, Радакович, Шимунович, Перцух (Барсегян, 35) - Маевский, Бейсебеков, Сотириу, Ибонг, Томасов (Ротарио, 53) - Щоткин

Предупреждения: Габи

Таким образом, Динаом-Брест вышло в следующий раунд турнира.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Динамо-Брест, Астана, квалификация
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