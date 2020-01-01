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Гнабри: Хотим стать лучшей командой в Европе

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Футболист отметил сильные стороны Лиона.
Серж Гнабри
Серж Гнабри
Getty Images

Вингер Баварии Серж Гнабри прокомментировал предстоящий матч против Лиона в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

“Всех до одного в команде удивил результат матча с Барселоной. Мы хорошо настроились, хотели победить, знали, чего ждать от такого именитого соперника, от Лионеля Месси. Но в конечный результат не могли поверить. Это наша игра. Мы хотим больше титулов, хотим побеждать, и неважно как.

Не жду легкой игры. Мы понимаем, что Лион победил Ювентус и Манчестер Сити, а они оба были фаворитами. Теперь, кажется, фавориты мы, так что надо соблюдать осторожность. Знаем, что Лион силен на контратаках и хорош в обороне, так что надо с первой минуты включиться в игру и постараться провести качественный матч.

Кто побеждает в Лиге чемпионов, тот становится лучшей командой в Европе. Это нам и нужно. Было бы замечательно так закончить сезон. Это большой вызов для всех нас, и мы его принимаем“, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

Матч Лион - Бавария состоится в среду, 19 августа, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Бавария, Серж Гнабри
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