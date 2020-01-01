Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Нойер: Лион может наказать нас за ошибки

Комментариев: 0
Немец отметил, что его команда находится в хорошей форме.
Мануэль Нойер
Мануэль Нойер
Getty Images

Голкипер Баварии Мануэль Нойер прокомментировал предстоящий полуфинал Лиги чемпионов против Лиона.

“В футболе все происходит очень быстро. Нельзя долго почивать на лаврах и вспоминать то, что уже прошло: “Вау, то, что мы сделали, просто невероятно“. Мы должны сделать еще один шаг и сосредоточиться на следующей задаче.

Лион - команда, которая очень хорошо действует тактически, может контратаковать и которая безжалостно наказала Манчестер Сити за ошибки. В поединке с ними нужно быть начеку.

За ошибки быстро наказывают и так же быстро можно вылететь из турнира. Все мы жаждем победы и психологически находимся в отличной форме. Мы предельно сосредоточены и знаем, что этот матч значит для нас“, - цитирует Нойера официальный сайт мюнхенцев.

Матч Лион - Бавария состоится в среду, 19 августа, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Поделись:
Теги: футбол, Бавария, Лион, Лига чемпионов, Мануэль Нойер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: fcbayern.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь