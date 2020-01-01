Нойер: Лион может наказать нас за ошибки

Немец отметил, что его команда находится в хорошей форме.

Голкипер Баварии Мануэль Нойер прокомментировал предстоящий полуфинал Лиги чемпионов против Лиона.

“В футболе все происходит очень быстро. Нельзя долго почивать на лаврах и вспоминать то, что уже прошло: “Вау, то, что мы сделали, просто невероятно“. Мы должны сделать еще один шаг и сосредоточиться на следующей задаче.

Лион - команда, которая очень хорошо действует тактически, может контратаковать и которая безжалостно наказала Манчестер Сити за ошибки. В поединке с ними нужно быть начеку.

За ошибки быстро наказывают и так же быстро можно вылететь из турнира. Все мы жаждем победы и психологически находимся в отличной форме. Мы предельно сосредоточены и знаем, что этот матч значит для нас“, - цитирует Нойера официальный сайт мюнхенцев.

Матч Лион - Бавария состоится в среду, 19 августа, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.