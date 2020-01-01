Лейпциг - ПСЖ: Мбаппе сыграет с первых минут

Команды разыграют путевку в финал Лиги чемпионов.

Сегодня, 18 августа, РБ Лейпциг встретится с ПСЖ в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Главный тренеры команд уже объявили стартовые составы на поединок.

РБ Лейпциг: Гулачи - Мукиэле, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо - Лаймер, Кампль - Забитцер, Ольмо, Нкунку - Поульсен

Запасные: Мвого, Чаунер, Орбан, Айдара, Форсберг, Адамс, Лукман, Шик, Хальстенберг, Новоа, Борквоски, Вош

ПСЖ: Рико - Керер, Силва, Кимпембе, Бернат - Эррера, Маркиньос, Паредес - Ди Мария, Мбаппе, Неймар

Запасные: Булка, Инносан, Верратти, Чупо-Мотинг, Икарди, Сарабия, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Баккер, Гуйе, Дагба

Матч Лейпциг - ПСЖ стартует в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.