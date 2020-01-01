Лейпциг - ПСЖ 0:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Парижане уверенно вышли в финал турнира.

Лейпциг - ПСЖ: видео голов и обзор матча Getty Images

Лейпциг крупно уступил ПСЖ в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

Счет в матче открыл Маркиньос - на 13-й минуте он забил ударом головой. В конце первого тайма Ди Мария удвоил преимущество парижан после передачи Неймара, которую бразилец отдал пяткой.

На 56-й минуте Бернат довел счет до крупного, отправив мяч в ворота после навеса того же Ди Марии.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лейпциг - ПСЖ:

РБ Лейпциг - ПСЖ 0:3

Голы: Маркиньос, 13, Ди Мария, 42, Бернат, 56

РБ Лейпциг: Гулачи - Мукиэле, Клостерманн (Орбан, 82), Упамекано, Анхелиньо — Лаймер (Хальстенберг, 62), Кампль (Адамс, 64) - Забитцер, Ольмо (Шик, 46), Нкунку (Форсберг, 46) - Поульсен

ПСЖ: Рико - Керер, Силва, Кимпембе, Бернат - Эррера (Верратти, 83), Маркиньос, Паредес (Дракслер, 83) - Ди Мария (Сарабия, 87), Мбаппе (Чупо-Мотинг, 86), Неймар

Предупреждения: Лаймер, Хальстенберг, Поульсен - Кимпембе