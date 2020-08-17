Неймар - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Бразилец помог команде выйти в полуфинал турнира.
Нападающий ПСЖ Неймар признан лучшим игроком по итогам недели, об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
В рамках 1/4 финала “парижане“ в сложном матче сумели обыграть Аталанту (2:1).
Бразилец в этой игре сумел отдать голевую передачу. Кроме того, Неймар получил приз лучшего игрока матча, но отдал его Шупо-Мотингу.
🔴🔵 Neymar claims Player of the Week after THAT last-8 display 🥇👏#UCLPOTW | @FTBSantander | #UCL pic.twitter.com/KYYZ6Mvtk4— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 17, 2020
Отметим, что на награду также претендовали: нападающий Баварии Томас Мюллер, защитник Лейпцига Дайо Упамекано и вингер Лиона Мусса Дембеле.
Вашему вниманию расписание полуфинальных матчей ЛЧ.
Полная версия правил