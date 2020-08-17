Неймар - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Бразилец помог команде выйти в полуфинал турнира.

Нападающий ПСЖ Неймар признан лучшим игроком по итогам недели, об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В рамках 1/4 финала “парижане“ в сложном матче сумели обыграть Аталанту (2:1).

Бразилец в этой игре сумел отдать голевую передачу. Кроме того, Неймар получил приз лучшего игрока матча, но отдал его Шупо-Мотингу.

Отметим, что на награду также претендовали: нападающий Баварии Томас Мюллер, защитник Лейпцига Дайо Упамекано и вингер Лиона Мусса Дембеле.

Вашему вниманию расписание полуфинальных матчей ЛЧ.