Боатенг: Хотим выйти в финал Лиги чемпионов

В 1/2 турнира мюнхенцы встретятся с Лионом.

Защитник Баварии Жером Боатенг рассказал о своей форме накануне полуфинала Лиги чемпионов с Лионом.

“Есть несколько аспектов. Важно обеспечить себе доверие тренера и получать удовольствие от футбола. И все. Я наслаждаюсь каждой секундой.

Лига чемпионов? Конечно, всем понятно, что такой результат случается не каждый день. Мы в полуфинале и теперь очень хотим выйти в финал“, - цитирует Боатенга пресс-служба немецкой команды.

Напомним, матч Лион - Бавария состоится в среду, 19 августа, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.