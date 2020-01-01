Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Боатенг: Хотим выйти в финал Лиги чемпионов

Комментариев: 0
В 1/2 турнира мюнхенцы встретятся с Лионом.
Жером Боатенг
Жером Боатенг
Getty Images

Защитник Баварии Жером Боатенг рассказал о своей форме накануне полуфинала Лиги чемпионов с Лионом.

“Есть несколько аспектов. Важно обеспечить себе доверие тренера и получать удовольствие от футбола. И все. Я наслаждаюсь каждой секундой.

Лига чемпионов? Конечно, всем понятно, что такой результат случается не каждый день. Мы в полуфинале и теперь очень хотим выйти в финал“, - цитирует Боатенга пресс-служба немецкой команды.

Напомним, матч Лион - Бавария состоится в среду, 19 августа, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.

Поделись:
Теги: футбол, Жером Боатенг, Бавария, Лига чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь