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Лион - Бавария: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Лион и Бавария разыграют путевку в финал Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Лион - Бавария: прогноз букмекеров
Лион - Бавария: прогноз букмекеров
Getty Images

В среду, 19 августа, Лион сыграет с Баварией в матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Лиссабоне (Португалия) на стадионе Жозе Алваладе и будет проходить без зрителей.

Между собой команды играли восемь раз и все матчи были в рамках Лиги чемпионов. Бавария победила в четырех играх, Лион - в двух, а еще две встречи завершились вничью.

В предстоящем противостоянии букмекеры считают безоговорочным фаворитом Баварию.

Так, в компании William Hill на победу мюнхенского клуба можно поставить с коэффициентом 1.20, в то время как триумф подопечных Руди Гарсии оценили в 12.00. На ничью в основное время здесь принимают ставки с коэффициентом 7.50.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Лиона - 12.00, победа Баварии - 1.20, ничья - 7.50.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Лион - Бавария, которая начнется 19 августа в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Лион, Бавария, Лига Чемпионов, букмекеры, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, футбол, ставки на спорт
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гость  (аноним)  16.08.2020, 13:57
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Победит Бавария , неизвестно только сколько голов забьёт 4-8
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