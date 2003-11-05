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Лион - Бавария: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00

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Лион и Бавария разыграют путевку в финал Лиги чемпионов. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.
Лион - Бавария: онлайн-трансляция матча
Лион - Бавария: онлайн-трансляция матча

В среду, 19 августа, Лион сыграет с Баварией в матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Лиссабоне (Португалия) на стадионе Жозе Алваладе и будет проходить без зрителей.

Онлайн-трансляция матча Лион - Бавария будет доступна в этой новости 19 августа, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Начиная со стадии четвертьфиналов, путевка в следующий этап определяется по итогам одного матча. Такие изменения были внесены в связи с приостановкой еврокубков из-за пандемии коронавируса.

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов Лион сенсационно обыграл Манчестер Сити (3:1), а Бавария уничтожила Барселону (8:2).

Между собой команды играли восемь раз и все матчи были в рамках Лиги чемпионов. Бавария победила в четырех играх, Лион - в двух, а еще две встречи завершились вничью.

В предстоящем противостоянии букмекеры считают безоговорочным фаворитом Баварию.

Последние матчи Лиона:

15.08.20. Манчестер Сити - Лион - 1:3 (Лига чемпионов)
07.08.20. Ювентус - Лион - 2:1 (Лига чемпионов)
31.07.20. ПСЖ - Лион - 0:0 / 6:5 по пен. (Кубок французской лиги)
22.07.20. Гент - Лион - 2:3 (Товарищеский матч)
18.07.20. Лион - Селтик - 2:1 (Товарищеский матч)

Последние матчи Баварии:

14.08.20. Барселона - Бавария - 2:8 (Лига чемпионов)
08.08.20. Бавария - Челси - 4:1 (Лига чемпионов)
31.07.20. Бавария - Марсель - 1:0 (Товарищеский матч)
04.07.20. Байер - Бавария - 2:4 (Кубок Германии)
27.06.20. Вольфсбург - Бавария - 0:4 (Бундеслига)

Последние очные встречи:

27.04.10. Лион - Бавария - 0:3 (Лига чемпионов)
21.04.10. Бавария - Лион - 1:0 (Лига чемпионов)
10.12.08. Лион - Бавария - 2:3 (Лига чемпионов)
30.09.08. Бавария - Лион - 1:1 (Лига чемпионов)
05.11.03. Бавария - Лион - 1:2 (Лига чемпионов)

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Теги: Лион, Бавария, онлайн-трансляция, футбол, Лига Чемпионов, онлайн трансляция
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