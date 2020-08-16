Лейпциг - ПСЖ: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

РБ Лейпциг и ПСЖ сразятся за путевку в финал Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Во вторник, 18 августа, РБ Лейпциг сыграет с ПСЖ в матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Лиссабоне (Португалия) на стадионе Эштадиу да Луш и будет проходить без зрителей.

Между собой команды играли один раз. Это была товарищеская встреча в 2014 году, и победу одержал Лейпциг (4:2). В предстоящем противостоянии букмекеры считают фаворитом ПСЖ.

Так, в компании William Hill на победу парижского клуба можно поставить с коэффициентом 1.78, в то время как триумф подопечных Нагельсмана оценили в 4.33. На ничью в основное время здесь принимают ставки с коэффициентом 3.90.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Лейпцига - 4.33, победа ПСЖ - 1.72, ничья - 4.00.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Лейпциг - ПСЖ, которая начнется 18 августа в 22:00 по киевскому времени.