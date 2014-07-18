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Лейпциг - ПСЖ 0:3 как это было

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РБ Лейпциг и ПСЖ сразятся за путевку в финал Лиги чемпионов. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.
РБ Лейпциг - ПСЖ: онлайн-трансляция матча
РБ Лейпциг - ПСЖ: онлайн-трансляция матча

Во вторник, 18 августа, РБ Лейпциг сыграет с ПСЖ в матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Лиссабоне (Португалия) на стадионе Эштадиу да Луш и будет проходить без зрителей.

Онлайн-трансляция матча Лейпциг - ПСЖ:

Начиная со стадии четвертьфиналов, путевка в следующий этап определяется по итогам одного матча. Такие изменения были внесены в связи с приостановкой еврокубков из-за пандемии коронавируса.

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов Лейпциг сумел справиться с мадридским Атлетико (2:1), а ПСЖ победил Аталанту (2:1).

Между собой команды играли один раз. Это была товарищеская встреча в 2014 году, и победу одержал Лейпциг (4:2). В предстоящем противостоянии букмекеры считают фаворитом ПСЖ.

Последние матчи Лейпцига:

13.08.20. РБ Лейпциг - Атлетико - 2:1 (Лига чемпионов)
30.07.20. РБ Лейпциг - Вольфсбург - 1:1 (Товарищеский матч)
27.06.20. Аугсбург - РБ Лейпциг - 1:2 (Бундеслига)
20.06.20. РБ Лейпциг - Боруссия Д - 0:2 (Бундеслига)
17.06.20. РБ Лейпциг - Фортуна - 2:2 (Бундеслига)

Последние матчи ПСЖ:

12.08.20. Аталанта - ПСЖ - 1:2 (Лига чемпионов)
05.08.20. ПСЖ - Сошо - 1:0 (Товарищеский матч)
31.07.20. ПСЖ - Лион - 0:0 / 6:5 по пен. (Кубок французской лиги)
24.07.20. ПСЖ - Сент-Этьен - 1:0 (Кубок Франции)
21.07.20. ПСЖ - Селтик - 4:0 (Товарищеский матч)

Последние очные встречи:

18.07.14. РБ Лейпциг - ПСЖ - 4:2 (Товарищеский матч)

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Теги: РБ Лейпциг, ПСЖ, Лига Чемпионов, онлайн-трансляция, Лейпциг, футбол, онлайн трансляция
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