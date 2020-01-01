Пашалич - о поражении от ПСЖ: Очень жаль, ведь мы были так близки

Хорват высказался по поводу вылета Аталанты из розыгрыша Лиги чемпионов.

Полузащитник Аталанты Марио Пашалич поделился эмоциями от поражения своей команды в матче против ПСЖ (1:2) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

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“Очень жаль, ведь мы были так близки, но это Лига чемпионов. Высококлассные команды могут забить два гола за несколько минут. Есть разочарование после случившегося, но мы с нетерпением будем ждать Лиги чемпионов в следующем сезоне и рассчитываем быть более подготовленными.

Мы сделали все, что могли, это не вызывает никаких сомнений, но такие команды настолько сильны в индивидуальном плане, что могут нанести вам удар в любой момент.

Думаю, мы доказали, что можем сражаться с сильнейшими соперниками, и надеюсь, мы сделаем это в следующем сезоне“, - приводит слова Пашалича Football Italia.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аталанта - ПСЖ.