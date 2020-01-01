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Тухель: Заслуженная победа, но если забиваешь так поздно, то без удачи не обошлось

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Наставник парижского клуба счастлив, что его команда сумела выйти в полуфинал Лиги чемпионов.
Томас Тухель
Томас Тухель
Getty Images

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал победу своей команды над Аталантой (2:1), которую его подопечные добыли перед самым финальным свисток

"Мы очень счастливы. Люди со стороны не понимают, насколько сложно достичь этих целей, пусть это кажется легким с такой хорошей командой. Это очень большой шаг для всех нас.

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Представьте, как бы я праздновал, будь у меня две [здоровые] ноги! Может, сегодня вы бы увидели мой забег на 40 метров. Сегодня день рождения клуба - ему 50 лет, и мы этот юбилей точно не забудем.

Я чувствовал после противостояния с дортмундской Боруссией в 1/8 финала, что мы наконец преодолели психологический барьер в Лиге чемпионов. Все вокруг твердили, что мы не способны выйти в четвертьфинал.

Мы проиграли первый матч в Германии, перед ответной встречей у нас было множество кадровых проблем. Но даже играя без зрителей в Париже, мы сумели перевернуть все с ног на голову.

Было очень сложно подготовить команду. Без матчей у нас не было игрового ритма. Но в последние дни я видел исключительные командные усилия, целеустремленность, энтузиазм, качество тренировок и сплоченность.

Для меня это заслуженная победа, но если забиваешь так поздно, то и без удачи не обошлось. Я первый, кто признает, что здесь нужна удача", - приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 25 лет.

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Теги: Томас Тухель, ПСЖ, Аталанта, Лига Чемпионов, футбол
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