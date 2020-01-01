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Малиновский получил одну из худших оценок в матче Аталанта - ПСЖ по версии WhoScored

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Украинец появился на поле только на 59-й минуте поединка.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Французский ПСЖ обыграл Аталанту со счетом 2:1 в матче 1/4 финала Лиги чемпионов и, таким образом, завоевал путевку в следующий этап турнира.

Участие в поединке принял украинский игрок Аталанты Руслан Малиновский, который вышел на замену на 59-й минуте. За проведенное на поле время украинец получил оценку 5,9 балла от портала WhoScored, что является одним из худших показателей в матче.

Более низкую оценку среди игроков обеих команд получили только три игрока - Тимоти Кастань, Луис Муриэль и Хосе Паломино.

Отметим, что Малиновский в нынешнем сезоне отыграл 44 поединка, в которых забил 9 голов и совершил 7 результативных передач.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аталанта - ПСЖ.

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Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, ПСЖ, Лига Чемпионов, футбол
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