Неймар получил приз лучшего игрока матча против Аталанты и отдал его Шупо-Мотингу

Бразилец решил отметить вклад своего партнера по команде в борьбе за путевку в полуфинал Лиги чемпионов.

Французский ПСЖ обыграл итальянскую Аталанту со счетом 2:1 в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

По итогам поединка лучшим игроком был признан форвард парижан Неймар. После того, как он получил приз MVP, бразилец отдал его камерунцу Шупо-Мотингу, который забил решающий гол на 90+3 минуте.

Неймар отдал приз лучшему игроку Эрику Шупо-Мотингу twitter.com/psg_inside

Отметим, что в полуфинале ПСЖ сыграет с победителем пары РБ Лейпциг - Атлетико, которые проведут матч 13 августа. А вот сам матч 1/2 финала состоится 18 августа. Предлагаем ознакомиться с полным расписанием и результатами Лиги чемпионов-2019/20.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аталанта - ПСЖ.