Парижане добились исторической для клуба победы.

ПСЖ впервые за 25 лет вышли в 1/2 финала Лиги чемпионов Getty Images

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ в самом конце встречи вырвал победу над Аталантой, завершив встречу со счетом 1:2 в свою пользу.

Читай также: Голкипер ПСЖ получил травму в матче против Аталанты

Таким образом, парижане впервые за 25 лет вышли в полуфинал самого престижного еврокубкового турнира. В последний раз ПСЖ добирался до данной стадии в сезоне-1994/95, где уступил Аяксу, который впоследствии выиграл Лигу чемпионов.

Стоит отметить, что в предыдущие три розыгрыша Турнира парижане покидали турнир на стадии 1/8 финала.

Примечательно, что в последний раз клуб из Франции выходил в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне-2016/17. Это был Монако, и в полуфинале он уступил Ювентусу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аталанта - ПСЖ.