Голкипер ПСЖ получил травму в матче против Аталанты

У Кейлора Наваса мышечное повреждение.

Кейлор Навас получил травму в матче против Аталанты Getty Images

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас получил травму во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов против Аталанты.

Во втором тайме поединка костариканец получил мышечное повреждение, в связи с чем не сумел продолжить поединок. Его место на 79-й минуте занял Серхио Рико.

На данный момент неизвестна степень серьезности травмы 33-летнего стража ворот, а также неизвестны сроки его восстановления.

Кейлор Навас получил травму в матче против Аталанты Getty Images

Таким образом, Навас рискует пропустить полуфинальный матч еврокубкового турнира, который состоится 18 августа против победителя пары Лейпциг - Атлетико.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов голкипер провел 8 поединков за ПСЖ, в которых пропустил 5 голов.

Напомним, ПСЖ обыграл Аталанту со счетом 2:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого матча.