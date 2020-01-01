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Голкипер ПСЖ получил травму в матче против Аталанты

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У Кейлора Наваса мышечное повреждение.
Кейлор Навас получил травму в матче против Аталанты
Кейлор Навас получил травму в матче против Аталанты
Getty Images

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас получил травму во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов против Аталанты.

Во втором тайме поединка костариканец получил мышечное повреждение, в связи с чем не сумел продолжить поединок. Его место на 79-й минуте занял Серхио Рико.

На данный момент неизвестна степень серьезности травмы 33-летнего стража ворот, а также неизвестны сроки его восстановления. 

Кейлор Навас получил травму в матче против Аталанты
Кейлор Навас получил травму в матче против Аталанты
Getty Images

Таким образом, Навас рискует пропустить полуфинальный матч еврокубкового турнира, который состоится 18 августа против победителя пары Лейпциг - Атлетико.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов голкипер провел 8 поединков за ПСЖ, в которых пропустил 5 голов.

Напомним, ПСЖ обыграл Аталанту со счетом 2:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого матча.

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Теги: Кейлор Навас, ПСЖ, Аталанта, Лига Чемпионов, футбол, травма
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