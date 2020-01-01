Аталанта - ПСЖ 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Парижане вырвали путевку в полуфинал престижного еврокубкового турнира.

Аталанта - ПСЖ: видео голов Getty Images

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ обыграл Аталанту (2:1), совершив камбэк в последние минуты поединка.

“Богиня“ открыла счет на 27-й минуте встречи благодаря точному удару Палашича и практически до самого конца имела минимальное преимущество.

Однако ПСЖ сумел не просто отыграться, но и выйти вперед, забив два гола на 90-й и 90+3-й минуте. Таким образом, парижане вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аталанта - ПСЖ:

Аталанта - ПСЖ 1:2

Голы: Пашалич, 27 - Маркиньос, 90, Чупо-Мотинг, 90+3.

Аталанта: Спортьелло - Толой, Кальдара, Джимсити (Паломино, 60) - Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс (Кастань, 82) - Пашалич (Муриэль, 70), Гомес (Малиновский, 59) - Сапата (Да Рива, 82).

ПСЖ: Навас (Рико, 79) - Керер, Силва, Кимпембе, Бернат - Гуйе (Дракслер, 72), Маркиньос, Эррера (Паредес, 72) - Сарабия (Мбаппе, 60), Икарди (Чупо-Мотинг, 79), Неймар.

Предупреждения: Джимсити, Фройлер, де Роон, Сапата, Толой, Паломино - Бернат, Эррера, Паредес.