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Аталанта - ПСЖ 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Парижане вырвали путевку в полуфинал престижного еврокубкового турнира.

Аталанта - ПСЖ: видео голов
Аталанта - ПСЖ: видео голов
Getty Images

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ обыграл Аталанту (2:1), совершив камбэк в последние минуты поединка.

“Богиня“ открыла счет на 27-й минуте встречи благодаря точному удару Палашича и практически до самого конца имела минимальное преимущество.

Однако ПСЖ сумел не просто отыграться, но и выйти вперед, забив два гола на 90-й и 90+3-й минуте. Таким образом, парижане вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аталанта - ПСЖ:

Аталанта - ПСЖ 1:2
Голы: Пашалич, 27 - Маркиньос, 90, Чупо-Мотинг, 90+3.

Аталанта: Спортьелло - Толой, Кальдара, Джимсити (Паломино, 60) - Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс (Кастань, 82) - Пашалич (Муриэль, 70), Гомес (Малиновский, 59) - Сапата (Да Рива, 82).

ПСЖ: Навас (Рико, 79) - Керер, Силва, Кимпембе, Бернат - Гуйе (Дракслер, 72), Маркиньос, Эррера (Паредес, 72) - Сарабия (Мбаппе, 60), Икарди (Чупо-Мотинг, 79), Неймар.

Предупреждения: Джимсити, Фройлер, де Роон, Сапата, Толой, Паломино - Бернат, Эррера, Паредес.

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Теги: Аталанта, ПСЖ, видео голов, обзор матча, футбол, Лига Чемпионов
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