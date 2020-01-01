ПСЖ обыграл Аталанту, забив два гола на последних минутах игры

Французский ПСЖ стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Аталанта на последних минутах дважды пропустила и проиграла ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Команды начали без разведки. Уже на третьей минуте Сапата вывел Гомеса на хорошую ударную позицию, однако тот пробил прямо в Наваса. ПСЖ ответил намного острее – Неймар вышел один на один с вратарем, но умудрился пробить мимо ворот.

Игра после этого успокоилась, но немного острее в эти минуты была Аталанта. Навасу, например, пришлось делать сейв после удара затылком Хатебура. Опасно пробивал Сапата.

Наконец, на 26-й минуте Сапата сумел протолкнуть мяч на Марио Пашалича, который закрутил мяч в дальний угол.

Если Аталанта создавала опасность командной игрой, но у ПСЖ все шло через Неймара. Но к несчастью, это был не вечер бразильца. Минимум трижды он должен был забивать и сравнивать счет, но каждый раз ему не хватало точности, силы или решительности, а в моментах, когда он отдавал пас – к мячу не успевали партнеры.

Во втором тайме Аталанта отошла к своим воротам и это давало свои плоды – несмотря на игровое преимущество ПСЖ, моментов у ворот бергамасков не возникало.

Тухель бросил в бой едва восстановившегося после травмы Мбаппе, вышли Шупо-Мотинг и Дракслер. Впереди у французов стало что-то получаться, начали появляться моменты, но мяч не шел в ворота.

Счет 1:0 держался до последних минут матча, однако уже в компенсированное арбитром время парижане сумели не только отыграться, но и вырвать победу. Сначала на 90-й минуте гол забил Маркиньос, а еще через три минуты Эрик-Максим Шупо-Мотинг вывел ПСЖ в полуфинал.

Аталанта могла спасаться и переводить игру в овертайм, но Мюриэль, оказавшись перед воротами Рико, который заменил получившего травму Наваса, вместо удара принялся обыгрывать защитника и потерял мяч.

Вышедший на замену украинец Руслан Малиновский больше вынужден был отрабатывать на оборону, поэтому был малозаметен.

ПСЖ вырвал место в полуфинале, повторив свой успех 1995 года. Тогда парижане выиграли турнир, после чего не играли в полуфиналах.

На пути в финал команда Тухеля сыграет с победителем пары Лейпциг – Атлетико.

Аталанта — ПСЖ 1:2

Голы: Пашалич, 27 — Маркиньос, 90, Чупо-Мотинг, 90+3

Аталанта: Спортьелло — Толой, Кальдара, Джимсити (Паломино, 60) — Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс (Кастань, 82) — Пашалич (Муриэль, 70), Гомес (Малиновский, 59) — Сапата (Да Рива, 82)

ПСЖ: Навас (Рико, 79) — Керер, Силва, Кимпембе, Бернат — Гуйе (Дракслер, 72), Маркиньос, Эррера (Паредес, 72) — Сарабия (Мбаппе, 60), Икарди (Чупо-Мотинг, 79), Неймар

Предупреждения: Джимсити, Фройлер, де Роон, Сапата, Толой, Паломино — Бернат, Эррера, Паредес