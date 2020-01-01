Эффектный удар Пашалича, который вывел Аталанту вперед в матче с ПСЖ

Полузащитник оформил шедевр.

Марио Пашалич Getty Images

Футболист Аталанты Марио Пашалич вывел вперед свою команду в матче против ПСЖ в рамках 1/4 Лиги чемпионов.

Хорватский футболист на 27-й минуте эффектным ударом поразил ворота парижан. Пашалич первым среагировал на мяч в штрафной площади ПСЖ, чем застал врасплох всю оборону и вратаря французского клуба.

Вашему вниманию видео гола:

Отметим, что Марио забил 12 голов во всех турнирах за Аталанту в текущем сезоне, что является лучшим результатом за один сезон в его карьере.

Кроме того, хорват принял участие в 5 из последних 6 голах коллектива из Бергамо в Лиге чемпионов.

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча, которая доступна на нашем сайте.