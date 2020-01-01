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Симеоне: То, что мы выбили Ливерпуль, никак не скажется на игре с Лейпцигом

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Испанский клуб начинает с чистого листа.
Диего Симеоне
Диего Симеоне
Getty Images

Главный тренер Атлетико Мадрид Диего Симеоне поделился ожиданием от матча с РБ Лейпцигом в рамках 1/4 Лиги чемпионов. 

“Мы очень давно не выступали в Лиге чемпионов. Победу на Энфилде одержали замечательную, но сейчас словно начинаем с чистого листа.

То, что мы выбили из борьбы действующего чемпиона, Ливерпуль, абсолютно никак не скажется на матче с Лейпцигом“, - цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в среду, 13 августа, Атлетико сыграет с Лейпцигом. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов.

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Теги: Диего Симеоне, Атлетико Мадрид, Лига чемпионов, футбол
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