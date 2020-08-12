Малиновский не попал в стартовый состав на матч против ПСЖ
Сегодня, 12 августа, состоится первый четвертьфинальный поединок в рамках Лиги чемпионов, в котором сыграют Аталанта и ПСЖ.
Главные тренера определили футболистов, которые выйдут в стартовом составе. Джан Пьеро Гасперини принял решение оставить украинского полузащитника Руслана Малиновского в запасе.
Аталанта: Спортьелло - Толой, Кальдара, Джимсити - Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс - Пашалич, Гомес - Сапата
Запасные: Росси, Джельми, Шутало, Паломино, Чиборра, Муриэль, Пикколи, Малиновский, Да Рива, Кастань, Белланова, Колли
ПСЖ: Навас - Керер, Силва, Кимпембе, Бернат - Гуйе, Маркиньос, Эррера - Сарабия, Икарди, Неймар
Запасные: Рико, Булка, Мбаппе, Паредес, Шупо-Мотинг, Диалло, Дракслер, Баккер, Калимуэндо-Мюинга, Дагба, Руис-Атиль, Мбе Со
Le onze de départ 🆚 l'@Atalanta_BC 👊#ATAPSG— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2020
🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/cTUN4gZ84F
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