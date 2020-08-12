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Малиновский не попал в стартовый состав на матч против ПСЖ

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Украинец остался на скамейке запасных.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Сегодня, 12 августа, состоится первый четвертьфинальный поединок в рамках Лиги чемпионов, в котором сыграют Аталанта и ПСЖ.

Главные тренера определили футболистов, которые выйдут в стартовом составе. Джан Пьеро Гасперини принял решение оставить украинского полузащитника Руслана Малиновского в запасе.

Аталанта: Спортьелло - Толой, Кальдара, Джимсити - Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс - Пашалич, Гомес - Сапата

Запасные: Росси, Джельми, Шутало, Паломино, Чиборра, Муриэль, Пикколи, Малиновский, Да Рива, Кастань, Белланова, Колли

ПСЖ: Навас - Керер, Силва, Кимпембе, Бернат - Гуйе, Маркиньос, Эррера - Сарабия, Икарди, Неймар

Запасные: Рико, Булка, Мбаппе, Паредес, Шупо-Мотинг, Диалло, Дракслер, Баккер, Калимуэндо-Мюинга, Дагба, Руис-Атиль, Мбе Со

Отметим, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция встречи. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.

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Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, ПСЖ, Лига чемпионов, футбол, стартовый состав
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