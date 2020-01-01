Гасперини - о матче с ПСЖ: Мы не имеем права разочаровать своих болельщиков

Наставник бергамцев уверен, что его команда сможет преуспеть в Лиге чемпионов.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал предстоящий матч с ПСЖ в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

“Необходимо сделать все возможное, чтобы достойно представить наш регион. Как я уже не раз говорил, всегда можно подарить людям улыбку.

Учитывая нашу историю, я бы предпочел разыграть путевку в полуфинал по сумме двух встреч. Мы с ПСЖ ранее не встречались, и знакомы с соперником только по видеозаписям и прямым трансляциям. Но прежде в этой Лиге чемпионов мы всегда проводили лучше вторую игру - и с загребским Динамо, и с Шахтером, и с Манчестер Сити.

Мы показали, что можно преуспеть в Лиге чемпионов, даже не обладая богатым еврокубковым опытом. Огромное значение имеют воля к победе, мотивация и самоотдача. И это всегда по душе любителям футбола.

На нас лежит большая ответственность, и мы не имеем права разочаровать своих поклонников. Я говорю не о результате, а о том, что мы обязаны сыграть в свою силу, придерживаясь собственных ценностей“, - цитирует Гасперини официальный сайт УЕФА.

Матч Аталанта - ПСЖ состоится в среду, 11 августа, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция встречи. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.