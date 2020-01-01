Мбаппе готов к матчу с Аталантой

Француз восстановился после травмы.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, может ли команда рассчитывать на форварда Килиана Мбаппе в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Аталанты.

“По Килиану Мбаппе скажу так. Если сегодня тренировка пройдет как надо и не случится ничего экстраординарного, то он будет в заявке на поединок“, - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, француз получил травму в финале Кубка Франции.

Матч Аталанта - ПСЖ состоится в среду, 11 августа, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция встречи. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.