Аталанта – ПСЖ: определяем фаворита противостояния

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Наконец-то стартует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов УЕФА. В первом поединке на данном этапе встретятся французский чемпион ПСЖ и итальянская Аталанта.

Оба коллектива сумели успеть добыть себе путевку в 1/4 финала еще в марте. Тогда ПСЖ на пустом домашнем стадионе обыграл Боруссию Дортмунд, а Аталанта прошла Валенсию. Тот матч в Милане многие называли главной причиной быстрого распространения коронавируса по Италии.

Что касается отчетной встречи, обе команды имеют некоторые проблемы в кадровом плане. Аталанта не сможет рассчитывать на Пьерлуиджи Голлини – основного вратаря. Также не поможет бергамаскам Йосип Иличич, у которого проблемы психологического характера.

У ПСЖ дисквалифицирован на эту встречу Анхель Ди Мария, Верратти и Курзава травмированы, а Килиан Мбаппе вроде бы залечил свое повреждение, но его участие в матче все же под небольшим вопросом. Тренерский штаб может принять решение не рисковать молодым форвардом и оставить его в запасе.

Интересный факт:

Ранее команды не встречались между собой

В этом матче компания Фаворит Спорт отдает предпочтение ПСЖ. Коэффициент на то, что французы выиграют в основное время - 1,95. В то же время на Аталанту он равен 3,6, а на ничью – 3,85.

Также можно поставить на то, что один из голов в матче забьет Руслан Малиновский. На это событие коэффициент равен 2,8, тогда как на Неймара – 2,1, а на Мауро Икарди – 2,2.