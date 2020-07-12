Аталанта - ПСЖ: онлайн-трансляция матча 1/4 Лиги чемпионов

Барселона и Бавария разыграют путевку в полуфинал Лиги чемпионов. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

В среду, 12 августа, Аталанта сыграет с ПСЖ в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Лиссабоне (Португалия) на стадионе Эштадиу да Луш и будет проходить без зрителей.

Онлайн-трансляция матча Аталанта - ПСЖ будет доступна в этой новости 14 августа, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Начиная с этой стадии турнира победитель, который выходит в следующую стадию турнира, будет определятся по итогам одного матча. Такие изменения были внесены в связи с приостановкой еврокубков из-за пандемии коронавируса.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта выбила Валенсию (4:1, 4:3), а ПСЖ победил Боруссию Дортмунд (1:2, 2:0).

Между собой команды еще не играли. В предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение парижскому клубу.

Последние матчи Аталанты:

01.08.20. Аталанта - Интер - 0:2 (Серия А)

28.07.20. Парма - Аталанта - 1:2 (Серия А)

24.07.20. Милан - Аталанта - 1:1 (Серия А)

21.07.20. Аталанта - Болонья - 1:0 (Серия А)

18.07.20. Верона - Аталанта - 1:1 (Серия А)

Последние матчи ПСЖ:

05.08.20. ПСЖ - Сошо - 1:0 (Товарищеский матч)

31.07.20. ПСЖ - Лион - 0:0 / 6:5 по пен. (Кубок французской лиги)

24.07.20. ПСЖ - Сент-Этьен - 1:0 (Кубок Франции)

21.07.20. ПСЖ - Селтик - 4:0 (Товарищеский матч)

12.07.20. Гавр - ПСЖ - 0:9 (Товарищеский матч)