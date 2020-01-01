Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона - Бавария: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Барселона и Бавария разыграют путевку в полуфинал Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Барселона - Бавария: прогноз букмекеров
Барселона - Бавария: прогноз букмекеров
Getty Images

В пятницу, 14 августа, Барселона сыграет с Баварией в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Лиссабоне (Португалия) на стадионе Эштадиу да Луш и будет проходить без зрителей.

Между собой команды играли 11 раз - 2 победы на счету Барселоны, 7 - у Баварии, а еще два поединка завершились вничью. В предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение мюнхенскому клубу.

Так, в компании William Hill на победу мюнхенского клуба можно поставить с коэффициентом 2.00, в то время как триумф подопечных Сетьена оценили в 3.40. На ничью в основное время здесь принимают ставки с коэффициентом 3.90.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Барселоны - 3.40, победа Баварии - 1.95, ничья - 4.00.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Барселона - Бавария, которая начнется 14 августа в 22:00 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: Бавария, Барселона, букмекеры, ставки на спорт, ставки букмекеров, футбол, Лига Чемпионов, прогноз букмекеров
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь