Барселона - Бавария: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Барселона и Бавария разыграют путевку в полуфинал Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В пятницу, 14 августа, Барселона сыграет с Баварией в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Лиссабоне (Португалия) на стадионе Эштадиу да Луш и будет проходить без зрителей.

Между собой команды играли 11 раз - 2 победы на счету Барселоны, 7 - у Баварии, а еще два поединка завершились вничью. В предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение мюнхенскому клубу.

Так, в компании William Hill на победу мюнхенского клуба можно поставить с коэффициентом 2.00, в то время как триумф подопечных Сетьена оценили в 3.40. На ничью в основное время здесь принимают ставки с коэффициентом 3.90.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Барселоны - 3.40, победа Баварии - 1.95, ничья - 4.00.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Барселона - Бавария, которая начнется 14 августа в 22:00 по киевскому времени.