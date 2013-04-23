Барселона - Бавария: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Барселона и Бавария разыграют путевку в полуфинал Лиги чемпионов. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

В пятницу, 14 августа, Барселона сыграет с Баварией в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Лиссабоне (Португалия) на стадионе Эштадиу да Луш и будет проходить без зрителей.

Онлайн-трансляция матча Барселона - Бавария будет доступна в этой новости 14 августа, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Начиная с этой стадии турнира победитель, который выходит в следующую стадию турнира, будет определятся по итогам одного матча. Такие изменения были внесены в связи с приостановкой еврокубков из-за пандемии коронавируса.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона сумела одолеть Наполи (1:1, 3:1), а Бавария уничтожила Челси (3:1, 4:1).

Между собой каталонцы и мюнхенцы играли 11 раз - 2 победы на счету Барселоны, 7 - у Баварии, а еще два поединка завершились вничью. В предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение мюнхенскому клубу.

Последние матчи Барселоны:

08.08.20. Барселона - Наполи - 3:1 (Лига чемпионов)

19.07.20. Алавес - Барселона - 0:5 (Ла Лига)

16.07.20. Барселона - Осасуна - 1:2 (Ла Лига)

11.07.20. Вальядолид - Барселона - 0:1 (Ла Лига)

08.07.20. Барселона - Эспаньол - 1:0 (Ла Лига)

Последние матчи Баварии:

08.08.20. Бавария - Челси - 4:1 (Лига чемпионов)

31.07.20. Бавария - Марсель - 1:0 (Товарищеский матч)

04.07.20. Байер - Бавария - 2:4 (Кубок Германии)

27.06.20. Вольфсбург - Бавария - 0:4 (Бундеслига)

20.06.20. Бавария - Фрайбург - 3:1 (Бундеслига)

Последние очные встречи:

12.05.15. Бавария - Барселона - 3:2 (Лига чемпионов)

06.05.15. Барселона - Бавария - 3:0 (Лига чемпионов)

24.07.13. Бавария - Барселона - 2:0 (Товарищеский матч)

01.05.13. Барселона - Бавария - 0:3 (Лига чемпионов)

23.04.13. Бавария - Барселона - 4:0 (Лига чемпионов)