Стерлинг: Нужно выкладываться на все 100% за каждую минуту пребывания в ЛЧ

Футболист прокомментировал победу над Реалом.

Крайний полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг высказался о выступлении команды в Лиге чемпионов. Напомним, в 1/8 “горожане“ переиграли Реал.

“Мы были очень голодны в матче против Реала. Я думаю, что с тех пор, как мы вернулись после рестарта, менталитет был таким, каким мы хотели. У нас есть энергия, чтобы успешно участвовать в этом турнире. Энергия и борьба - мы показали это против Мадрида на протяжении всей игры.

В Лиге чемпионов есть команды отличного качества. Мы должны сохранять кондиции и играть в свой футбол. Самое главное - выкладываться на все 100% за каждую минуту нашего пребывания в турнире“, - цитирует Стерлинга Goal со ссылкой PA Sport.

В субботу, 15 августа, Манчестер Сити сыграет с Лионом в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.