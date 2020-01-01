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Манчестер Сити - Лион: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Манчестер Сити и Лион сыграют в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Манчестер Сити - Лион: прогноз и ставки букмекеров
Манчестер Сити - Лион: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

В субботу, 15 августа, Манчестер Сити сыграет с Лионом в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Лиссабоне на стадионе Жозе Альваладе.

В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение “горожанам“.

Так, в компании William Hill на победу подопечных Хосепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 1.27, в то время как триумф французской команды команды оценили в 12.00. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 5.80.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Ман Сити - 1.25, победа Лиона - 10.00, ничья - 6.50.

Отметим, что матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Манчестер Сити, Лион, Лига Чемпионов, букмекеры, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, ставки на спорт, футбол
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