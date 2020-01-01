Лейпциг - Атлетико Мадрид: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Лейпциг и Атлетико сыграют в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В четверг, 13 августа, Лейпциг встретится с Атлетико в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Лиссабоне на стадионе Жозе Альваладе.

В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение “матрасникам“.

Так, в компании William Hill на победу Атлетико можно поставить с коэффициентом 2.45, в то время как триумф немецкой команды оценили в 3.10. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 3.10.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа подопечных Диего Симеоне- 2.37, победа Лейпцига - 3.00, ничья - 3.20.

Отметим, что матч начнется в 22:00 по киевскому времени.