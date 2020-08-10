Левандовски - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Игрок принес победу своей команде.
Нападающий Баварии Роберт Левандовски признан лучшим игроком по итогам недели, об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария дома разгромила Челси (4:1).
Поляк в этой игре сумел оформить дубль и оформить две голевые передачами.
⚽⚽ Роберт Левандовски 🅰🅰@lewy_official признан Игроком недели в #ЛигаЧемпионов 💪— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 10, 2020
Согласны? pic.twitter.com/Yb1OZ7V25S
Отметим, что на награду также претендовали: нападающий Барселоны Лионель Месси, форвард Ювентуса Криштиану Роналду и защитник Манчестер Сити Кайл Уокер.
Вашему вниманию все пары 1/4 Лиги чемпионов.
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