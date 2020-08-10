Левандовски - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Игрок принес победу своей команде.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски признан лучшим игроком по итогам недели, об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Отметим, что на награду также претендовали: нападающий Барселоны Лионель Месси, форвард Ювентуса Криштиану Роналду и защитник Манчестер Сити Кайл Уокер.

Вашему вниманию все пары 1/4 Лиги чемпионов.