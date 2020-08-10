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Левандовски - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

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Игрок принес победу своей команде.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Getty Images

Нападающий Баварии Роберт Левандовски признан лучшим игроком по итогам недели, об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария дома разгромила Челси (4:1).

Поляк в этой игре сумел оформить дубль и оформить две голевые передачами.

Отметим, что на награду также претендовали: нападающий Барселоны Лионель Месси, форвард Ювентуса Криштиану Роналду и защитник Манчестер Сити Кайл Уокер.

Вашему вниманию все пары 1/4 Лиги чемпионов.

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Теги: Роберт Левандовски, Лига чемпионов, футбол, лучший игрок, Бавария
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