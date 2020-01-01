Состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов

Матчи состоятся 25 и 26 августа.

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка предварительного этапа Лиги чемпионов.

В этой стадии сыграют 26 команд. 17 команд выйдут с первого отборочного раунда.

Клубы были поделены поровну на сеяные и несеяные согласно клубному рейтингу УЕФА. Так как матчи первого раунда еще не сыграны, при посеве учитываются коэффициент команд с наивысшим рейтингом в паре.

Путь чемпионов:

Флориана (Мальта)/Клуж (Румыния) - Динамо Загреб (Хорватия)

Янг Бойз (Швейцария) - Ки Клаксвик (Фареры)/Слован Бртислава (Словакия)

Селтик (Шотландия)/Рейкьявик (Исландия) - Ференцварош (Венгрия)/Юргорден (Швеция)

Флора (Эстония)/Судува (Литва) - Маккаби Тель-Авив (Израиль)/Рига (Латвия)

Легия (POL)/Дрита (KOS)/Линфилд (NIR) - Арарат-Армения (ARM)/Омония (CYP)

Целье (Словения)/Дандолк (Ирландия) - Мольде (Норвегия)/КуПС (Финляндия)

Будучность (Черногория)/Лудогорец (Болгария) - Митьюлланд (Дания)

Динамо Брест (Беларусь)/Астана (Казахстан) - Коннас Куэй (Уэльс)/Сараево (Босния и Герцеговина)

Карабах (Азербайджан)/Силекс (Северная Македония) - Шериф (Молдавия)/Фола (Люксембург)

Динамо Тбилиси (Грузия)/Тирана (Албания) - Црвена Звезда (Сербия)/Европа (Гибралтар)

Путь представителей лиг:

Алкмаар (Нидерланды) - Виктория (Чехия)

ПАОК (Греция) - Бешикташ (Турция)

Локомотива (Хорватия) - Рапид (Австрия)

Отметим, что матчи пройдут 25 и 26 августа. Победители выйдут в третий отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА, а проигравшие отправятся в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Напомним, что киевское Динамо начнет свой путь в квалификации с третьего раунда по пути представителей лиг.

Вашему вниманию результаты жеребьевки первого раунда квалификации ЛЧ.