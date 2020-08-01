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Бавария презентовала форму на сезон-2020/21 в Лиге чемпионов

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Мюнхенский клуб представил специальную экипировку на следующий сезон.
Бавария презентовала форму на сезон-2020/21 в Лиге чемпионов
fcbayern.com

Мюнхенская Бавария представила форму на следующий сезон, в которой будет играть в Лиге чемпионов.

Экипировка выполнена от Adidas.

fcbayern.com

“Новая форма будет сопровождать игроков и болельщиков на пути за вожделенным ушастым трофеем. Дизайн основан на ромбовидной форме внешнего фасада Альянц Арены. Эти ромбы есть и на гербе Баварии и на флаге земли“.

fcbayern.com

“Как и в случае с домашней и гостевой формой, в области шеи выгравирован девиз клуба “Mia san mia“. Форма будет дополнена черными шортами и гетрами“, - говорится на официальном сайте Баварии.

fcbayern.com

Ранее Ювентус показал новый комплект выездной формы.

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Теги: Бавария Мюнхен, Лига чемпионов, футбол, форма, экипировка
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