Бавария презентовала форму на сезон-2020/21 в Лиге чемпионов

Мюнхенский клуб представил специальную экипировку на следующий сезон.

Мюнхенская Бавария представила форму на следующий сезон, в которой будет играть в Лиге чемпионов.

Экипировка выполнена от Adidas.

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“Новая форма будет сопровождать игроков и болельщиков на пути за вожделенным ушастым трофеем. Дизайн основан на ромбовидной форме внешнего фасада Альянц Арены. Эти ромбы есть и на гербе Баварии и на флаге земли“.

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“Как и в случае с домашней и гостевой формой, в области шеи выгравирован девиз клуба “Mia san mia“. Форма будет дополнена черными шортами и гетрами“, - говорится на официальном сайте Баварии.

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