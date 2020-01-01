Аталанта - ПСЖ: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Аталанта сыграет с ПСЖ в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В среду, 12 августа, Аталанта примет ПСЖ в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Лиссабоне на стадионе да Луж и будет проходить без зрителей.

В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение парижанам.

Так, в компании William Hill на победу ПСЖ можно поставить с коэффициентом 2.10, в то время как триумф итальянского коллектива оценили в 3.30. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 3.75.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа ПСЖ - 2.05, победа Аталанты - 3.20, ничья - 3.75.

Отметим, что матч начнется в 22:00 по киевскому времени.