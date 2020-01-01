Ференцварош Реброва против Юргордена: результаты жеребьевки первого раунда квалификации ЛЧ
В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов.
Стало известно, против кого сыграет Динамо-Брест, за которое выступают Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди. Также имя соперника получил клуб украинского специалиста Сергея Реброва - Ференцварош.
Вашему вниманию все пары первого раунда:
Ференцварош (Венгрия) - Юргорден (Швеция)
Селтик (Шотландия) - КР Рейкьявик (Исландия)
Легия (Польша) - победитель предварительного раунда
Шериф (Молдавия) - Фола (Люксембург)
Коннас Куэй (Уэльс) - Сараево (Босния и Герцеговина)
Црвена Звезда (Сербия) - Европа (Гибралтар)
Будучность (Черногория) - Лудогорец (Болгария)
Арарат-Армения (Армения) - Омония (Кипр)
Флориана (Мальта) - Клуж (Румыния)
Маккаби Тель-Авив (Израиль) - Рига (Латвия)
Карабах (Азербайджан) - Силекс (Северная Македония)
Динамо Тбилиси (Грузия) - Тирана (Албания)
Динамо Брест (Беларусь) - Астана (Казахстан)
Мольде (Норвегия) - КуПС (Финляндия)
Флора (Эстония) - Судува (Литва)
Целье (Словения) - Дандолк (Ирландия)
Ки Клаксвик (Фареры) - Слован Бртислава (Словакия)
Отметим, что все будут состоять из одного матча, который пройдет 18 или 19 августа.
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