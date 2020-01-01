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Ференцварош Реброва против Юргордена: результаты жеребьевки первого раунда квалификации ЛЧ

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Скоро стартует розыгрыш Лиги чемпионов сезона-20/21.
Жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов
Жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов
Getty Images

В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов.

Стало известно, против кого сыграет Динамо-Брест, за которое выступают Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди. Также имя соперника получил клуб украинского специалиста Сергея Реброва - Ференцварош.

Вашему вниманию все пары первого раунда:

Ференцварош (Венгрия) - Юргорден (Швеция)

Селтик (Шотландия) - КР Рейкьявик (Исландия)

Легия (Польша) - победитель предварительного раунда

Шериф (Молдавия) - Фола (Люксембург)

Коннас Куэй (Уэльс) - Сараево (Босния и Герцеговина)

Црвена Звезда (Сербия) - Европа (Гибралтар)

Будучность (Черногория) - Лудогорец (Болгария)

Арарат-Армения (Армения) - Омония (Кипр)

Флориана (Мальта) - Клуж (Румыния)

Маккаби Тель-Авив (Израиль) - Рига (Латвия)

Карабах (Азербайджан) - Силекс (Северная Македония)

Динамо Тбилиси (Грузия) - Тирана (Албания)

Динамо Брест (Беларусь) - Астана (Казахстан)

Мольде (Норвегия) - КуПС (Финляндия)

Флора (Эстония) - Судува (Литва)

Целье (Словения) - Дандолк (Ирландия)

Ки Клаксвик (Фареры) - Слован Бртислава (Словакия)

Отметим, что все будут состоять из одного матча, который пройдет 18 или 19 августа.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, результаты жеребьевки
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