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Гаттузо: Наполи есть о чем сожалеть

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Специалист разочарован игроками.
Дженнаро Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
Getty Images

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от Барселоны (1:3), которое не позволило пробиться в 1/4 Лиги чемпионов.

“Нам есть о чем сожалеть, ведь мы пропали на полчаса и пропустили неимоверные голы. Я зол, что нам забили со стандартного положения.

Нам не хватило последовательности, даже несмотря на то, что мы хорошо начали и могли забить в первые минуты. Мои игроки сильны, но чтобы стать еще лучше, им нужно улучшить свое отношение к делу.

Я разочарован. Считаю, что мы могли показать более приемлемую игру“, - приводит слова Гаттузо официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Дженнаро Гаттузо, Наполи, Лига чемпионов, футбол
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