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Стали известны все пары 1/4 Лиги чемпионов

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Завершились все поединки 1/8 финала еврокубкового турнира.
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Getty Images

Завершились последние два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Бавария уничтожила Челси, а Барселона уверенно разобралась с Наполи.

После сыгранных матчей стали известны все пары 1/4 финала еврокубкового турнира. Отметим, что все решающие игры будут сыграна в Лиссабоне (Португалия).

1/4 финала

12 августа

Аталанта (Италия) - Пари Сен-Жермен (Франция)

13 августа

РБ Лейпциг (Германия) - Атлетико Мадрид (Испания)

14 августа

Барселона (Испания) - Бавария Мюнхен (Германия)

15 августа

Манчестер Сити (Англия) - Лион (Франция)

Кроме того, уже известна и сетка полуфиналов, а также даты проведения этих поединков.

1/2 финала

18 августа

Барселона (Испания) / Бавария Мюнхен (Германия) - Манчестер Сити (Англия) / Лион (Франция)

19 августа

РБ Лейпциг (Германия) / Атлетико Мадрид (Испания) - Аталанта (Италия) - Пари Сен-Жермен (Франция)

Вашему вниманию полное расписание и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2019/20.

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Теги: Лига чемпионов, футбол, Манчестер Сити, Лион, РБ Лейпциг, Атлетико, Барселона, Бавария, Аталанта, ПСЖ
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