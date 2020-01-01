Стали известны все пары 1/4 Лиги чемпионов
Завершились последние два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Бавария уничтожила Челси, а Барселона уверенно разобралась с Наполи.
После сыгранных матчей стали известны все пары 1/4 финала еврокубкового турнира. Отметим, что все решающие игры будут сыграна в Лиссабоне (Португалия).
1/4 финала
12 августа
Аталанта (Италия) - Пари Сен-Жермен (Франция)
13 августа
РБ Лейпциг (Германия) - Атлетико Мадрид (Испания)
14 августа
Барселона (Испания) - Бавария Мюнхен (Германия)
15 августа
Манчестер Сити (Англия) - Лион (Франция)
Кроме того, уже известна и сетка полуфиналов, а также даты проведения этих поединков.
1/2 финала
18 августа
Барселона (Испания) / Бавария Мюнхен (Германия) - Манчестер Сити (Англия) / Лион (Франция)
19 августа
РБ Лейпциг (Германия) / Атлетико Мадрид (Испания) - Аталанта (Италия) - Пари Сен-Жермен (Франция)
Вашему вниманию полное расписание и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2019/20.
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