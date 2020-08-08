Барселона отказалась пускать Артура на стадион
В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона дома одержала победу над Наполи (3:1).
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На матч приехал бразильский футболист “сине-гранатовых Артур, который хотел поддержать команду в ответном матче турнира.
Однако боссы Барселоны приказали сотрудникам стадиона не пускать полузащитника на Камп Ноу. Бразилец был вынужден поехать домой.
Último capítulo del show: Arthur ha llegado al Camp Nou para ver el partido y apoyar a sus compañeros, pero responsables del Barça le han dicho que no podía entrar. El jugador se ha marchado a su casa.— Adrià Albets (@AdriaAlbets) August 8, 2020
Все дело в том, что Артур отказался играть за Барселону в ЛЧ, ведь в следующем сезоне будет выступать за туринский Ювентус.
Ранее президент Барселоны жестко раскритиковал Артура.
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