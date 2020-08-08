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Барселона отказалась пускать Артура на стадион

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Каталонский клуб в плохих отношениях с игроком.
Артур
Артур
Getty Images

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона дома одержала победу над Наполи (3:1).

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На матч приехал бразильский футболист “сине-гранатовых Артур, который хотел поддержать команду в ответном матче турнира.

Однако боссы Барселоны приказали сотрудникам стадиона не пускать полузащитника на Камп Ноу. Бразилец был вынужден поехать домой.

Все дело в том, что Артур отказался играть за Барселону в ЛЧ, ведь в следующем сезоне будет выступать за туринский Ювентус.

Ранее президент Барселоны жестко раскритиковал Артура.

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Теги: Артур, Барселона, Лига чемпионов, футбол
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