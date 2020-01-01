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Бавария - Челси 4:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Мюнхенский клуб без проблем вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Бавария - Челси: видео голов
Бавария - Челси: видео голов
Getty Images

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария на Альянц Арене уничтожила Челси со счетом 4:1.

Дублем в этом поединке отличился Роберт Левандовски, а еще по голу себе в актив записали Иван Перишич и Корентен Толиссо. "Синие" ответили только точным ударом Тэмми Абрахама.

В четвертьфинале мюнхенцы сыграют с Барселоной, обыгравшей Наполи. Встреча пройдет 14 августа в Лиссабоне (Португалия).

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бавария - Челси:

Бавария - Челси 4:1 (первый матч - 3:0)
Голы: Левандовски, 9 (пен.), 84, Перишич, 24, Толиссо, 76 - Абрахам, 44.

Бавария: Нойер - Киммих (Одриосола, 70), Боатенг (Зюле, 63), Алаба, Дэвис - Горецка, Тиаго (Толиссо, 71) - Гнабри, Мюллер, Перишич (Коутиньо, 64) - Левандовски.

Челси: Кабальеро - Джеймс, Кристенсен, Зума, Эмерсон - Баркли, Канте, Ковачич - Хадсон-Одои, Абрахам (Жиру, 81), Маунт.

Предупреждение: Кабальеро.

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Теги: Бавария, Челси, видео голов, обзор матча, футбол, Лига Чемпионов
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