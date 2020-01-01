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Барселона - Наполи 3:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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"Сине-гранатовые" добыли путевку в четвертьфинал еврокубкового турнира.

Барселона - Наполи: видео голов
Барселона - Наполи: видео голов
Getty Images

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона на своем поле переиграла Наполи со счетом 3:1.

За каталонцев отличились Клеман Ленгле, Лионель Месси и Луис Суарес, а неаполитанцы сумели ответить только точным ударом с “точки“ в исполнении Лоренцо Инсинье. Все голы были забиты в первом тайме.

В четвертьфинале турнира Барселоне предстоит сыграть с Баварией, которая уничтожила Челси. Встреча пройдет 14 августа в Лиссабоне (Португадия) на стадионе Эштадиу ду Бенфика.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Наполи:

Барселона – Наполи – 3:1 (первый матч - 1:1)
Голы: Ленгле, 10, Месси, 23, Суарес, 45+1 (пен.) – Инсинье, 45+5 (пен.)

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Роберто, Ракитич, де Йонг - Месси, Суарес (Фирло, 90+2), Гризманн (Мончу, 84).

Наполи: Оспина - Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи – Руис (Элмас, 79), Демме (Лоботка, 46), Зьелински (Лосано, 70) – Кальехон (Политано, 70), Мертенс, Инсинье (Милик, 79).

Предупреждения: Суарес – Зьелински.

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Теги: Барселона, Наполи, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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