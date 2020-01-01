Бавария вновь уничтожила Челси и спокойно вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария на Альянц Арене принимала Челси. После первого поединка в Англии, который завершился со счетом 3:0 в пользу мюнхенцев, в успех “синих“ мало кто верил.
Подопечные Флика с первых же минут встречи показывали, кто здесь фаворит, и уже на 9-й минуте открыли счет благодаря Роберту Левандовски, уверенно реализовавшему пенальти. Через 15 минут Перишич удвоил преимущество своей команды.
Под занавес первого тайма Абрахам вернул “синим“ надежду, отыграв один мяч, но во втором тайме подопечные Лэмпарда так и не смогли ничего противопоставить натиску соперника. В итоге Бавария забила еще дважды, сделав счет разгромным - 4:1.
Таким образом, Бавария уверенно вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с Барселоной, обыгравшей Наполи. Матч состоится 14 августа в Лиссабоне (Португалия) на стадионе Эштадиу ду Бенфика.
Бавария - Челси 4:1 (первый матч - 3:0)
Голы: Левандовски, 9 (пен.), 84, Перишич, 24, Толиссо, 76 - Абрахам, 44.
Бавария: Нойер - Киммих (Одриосола, 70), Боатенг (Зюле, 63), Алаба, Дэвис - Горецка, Тиаго (Толиссо, 71) - Гнабри, Мюллер, Перишич (Коутиньо, 64) - Левандовски.
Челси: Кабальеро - Джеймс, Кристенсен, Зума, Эмерсон - Баркли, Канте, Ковачич - Хадсон-Одои, Абрахам (Жиру, 81), Маунт.
Предупреждение: Кабальеро.
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