Бавария вновь уничтожила Челси и спокойно вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Мюнхенцы не оставили ни единого шанса "синим" на победу.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария на Альянц Арене принимала Челси. После первого поединка в Англии, который завершился со счетом 3:0 в пользу мюнхенцев, в успех “синих“ мало кто верил.

Подопечные Флика с первых же минут встречи показывали, кто здесь фаворит, и уже на 9-й минуте открыли счет благодаря Роберту Левандовски, уверенно реализовавшему пенальти. Через 15 минут Перишич удвоил преимущество своей команды.

Бавария разгромила Челси и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов Getty Images

Под занавес первого тайма Абрахам вернул “синим“ надежду, отыграв один мяч, но во втором тайме подопечные Лэмпарда так и не смогли ничего противопоставить натиску соперника. В итоге Бавария забила еще дважды, сделав счет разгромным - 4:1.

Таким образом, Бавария уверенно вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с Барселоной, обыгравшей Наполи. Матч состоится 14 августа в Лиссабоне (Португалия) на стадионе Эштадиу ду Бенфика.

Бавария - Челси 4:1 (первый матч - 3:0)

Голы: Левандовски, 9 (пен.), 84, Перишич, 24, Толиссо, 76 - Абрахам, 44.

Бавария: Нойер - Киммих (Одриосола, 70), Боатенг (Зюле, 63), Алаба, Дэвис - Горецка, Тиаго (Толиссо, 71) - Гнабри, Мюллер, Перишич (Коутиньо, 64) - Левандовски.

Челси: Кабальеро - Джеймс, Кристенсен, Зума, Эмерсон - Баркли, Канте, Ковачич - Хадсон-Одои, Абрахам (Жиру, 81), Маунт.

Предупреждение: Кабальеро.