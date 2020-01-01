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Барселона в невероятном матче обыграла Наполи и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

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Команды сыграли насыщенный матч, победителем из которого вышли "сине-гранатовые".
Барселона вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Барселона вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Getty Images

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона на Камп Ноу принимала Наполи. Первая встреча команд, которая была еще до остановки сезона из-за пандемии коронавируса, завершилась вничью (1:1), и предстоящий поединок обещал быть насыщенным.

Напряжение и желание Наполи забить и пройти в четвертьфинал было видно с первых же секнд - подопечные Гаттузо взяли мяч под контроль и провели несколько неплохих атак. Казалось, что неаполитанцы не отпустят "сине-гранатовых" и будут навязывать свою игру, но тут произошел весьма неприятный момент для гостей - Клеман Ленгле на 10-й минуте поразил ворота Оспины, сделав счет на табло 1:0. Будет еще много споров о том, был там фол или нет, и можно ли засчитывать гол, но видеоассистенты решили, что да, и с этим уже не поспоришь.

Барселона вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Барселона вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Getty Images

Забитый мяч окрылил каталонцев, и они перехватили инициативу - если до гола Барселона в основном играла на контратаках, то теперь подопечные Кике Сетьена прессинговали соперника и наседали на ворота соперника.

Как итог - на 23-й минуте Лионель Месси забил невероятный гол. Находясь на правом фланге Месси боролся сразу с четырьмя соперниками, его задели и он потерял равновесие, упал, поднялся и сумел пробить мимо двух игроков точно в ворота. Такой гол захочешь повторить - не сможешь.

Барселона вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Барселона вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Getty Images

Было видно, как второй пропущенный мяч морально "убил" Наполи - игроки немного подсели, некоторое время были в шоке от случившегося, не создавали особо моментов и теряли мяч в простых ситуациях. Это привело к очередному голу Месси на 30-й минуте после паса Де Йонга. Но пока Лео и компания праздновали, VAR постановил, что мяч угодил аргентинцу в руку, а значит гол отменяется. 

Это решение немного взбодрило неаполитанцев и вернула в игру надежду на камбэк. Команды по очереди пробирались к воротам друг друга, пока на 40-й минуте Месси не попытался отобрать мяч у Кулибали, подставил свою ногу прям перед соперником и сильно по ней получил. Это было в штрафной Наполи, повтор момента долго пересматривали видеоассистенты, а потом и главный арбитр подбежал к монитору. Все это время Месси лежал на газоне, и когда судья указал на "точку", он не смог подойти к мячу и 11-метровый пробил Луис Суарес, сделав счет 3:0.

Барселона вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Барселона вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Getty Images

Впрочем, такой счет продержался совсем недолго - через пару минут Мертенс упал в штрафной после фола Ракитича, и арбитр сразу же поставил пенальти. Лоренцо Инсинье без проблем переиграл тер Штегена и на перерыв неаполитанцы уходили с надеждой на камбэк.

Однако чуда так и не случилось - во второй половине встречи подопечные Дженарро Гаттузо были не такими активными, позволяя Барселоне навязывать игру. И даже имея достаточное число моментов Наполи никак не мог довести дело до главного - до взятия ворот.

Барселона вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Барселона вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Getty Images

По сравнению с первым таймом, во второй 45-минутке Наполи был более медленным, подавленным и в них тяжело было увидеть стремление к победе. Хотя появился проблеск надежды после того, как Гаттузо выпустил Политано, Лосано и Милика, однако сделал он это поздновато. Правда, нельзя не отметить, что Милик все же забил через две минуты после выхода на поле, но оказался в офсайде и гол не засчитали.

Таким образом, Барселона переиграла Наполи и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов. В следующей стадии турнира каталонцам будет противостоять один из главных фаворитов нынешнего сезона - мюнхенская Бавария, которая разгромила Челси.

Барселона – Наполи – 3:1
Голы: Ленгле, 10, Месси, 23, Суарес, 45+1 (пен.) – Инсинье, 45+5 (пен.)

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Роберто, Ракитич, де Йонг - Месси, Суарес (Фирло, 90+2), Гризманн (Мончу, 84).

Наполи: Оспина - Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи – Руис (Элмас, 79), Демме (Лоботка, 46), Зьелински (Лосано, 70) – Кальехон (Политано, 70), Мертенс, Инсинье (Милик, 79).

Предупреждения: Суарес – Зьелински

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Теги: Барселона, Наполи, Лига Чемпионов, футбол, отчет о матче
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