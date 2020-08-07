Сестра Роналду - о вылете Ювентуса из ЛЧ: Криштиану, ты не можешь делать все в одиночку

Эльма Авейру написала слова поддержки своему брату.

Туринский Ювентус сумел обыграть Лион (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но по итогам двух встреч покинул турнир.

Дублем в поединке отличился форвард Криштиану Роналду, но этого не хватило для выхода в четвертьфинал. Сестра португальца Эльма Авейру решила поддержать брата, который впервые за 10 лет не вышел в 1/4 Лиги чемпионов.

“Ты сделал все лучше, чем кто-либо Я горжусь тем, какую игру ты показал и вижу твою самоотдачу. К сожалению, ты не можешь делать все в одиночку, это невозможно.

Ты знаешь, что таков футбол. Но ты должен знать, что сделал все возможное, и ты по-прежнему лучший“, - написала Авейру в Instagram.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Ювентус - Лион.