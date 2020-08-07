Сестра Роналду - о вылете Ювентуса из ЛЧ: Криштиану, ты не можешь делать все в одиночку
Туринский Ювентус сумел обыграть Лион (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но по итогам двух встреч покинул турнир.
Дублем в поединке отличился форвард Криштиану Роналду, но этого не хватило для выхода в четвертьфинал. Сестра португальца Эльма Авейру решила поддержать брата, который впервые за 10 лет не вышел в 1/4 Лиги чемпионов.
“Ты сделал все лучше, чем кто-либо Я горжусь тем, какую игру ты показал и вижу твою самоотдачу. К сожалению, ты не можешь делать все в одиночку, это невозможно.
Ты знаешь, что таков футбол. Но ты должен знать, что сделал все возможное, и ты по-прежнему лучший“, - написала Авейру в Instagram.
O teu fizeste melhor que ninguém 🙏orgulho de te ver jogar , e ver a tua dedicação 🙏mas infelizmente sozinho não podes fazer tudo 👎aliás mais é impossível !!!!! Tu sabes que futebol é assim , mas Tmb tens que pensar que fizeste o teu melhor , e continuas a ser o melhor 🙌
Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Ювентус - Лион.
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