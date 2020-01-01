Бавария - Челси: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Бавария примет Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В субботу, 8 августа, Бавария примет Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Мюнхене на стадионе Альянц Арена и будет проходить без зрителей.

В первой встречи в Англии немецкий коллектив одержал уверенную победу со счетом 3:0. Этот поединок состоялся до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса. В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение Баварии.

Так, в компании William Hill на победу мюнхенцев можно поставить с коэффициентом 1.44, в то время как триумф "синих" оценили в 6.00. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 5.25.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Баварии - 1.45, победа Челси - 5.75, ничья - 5.25.

Напомним, матч Бавария - Чклси начнется 8 августа в 22:00 по киевскому времени.