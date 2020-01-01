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Гвардиола: Победа над Реалом дает понять, что мы способны выиграть Лигу чемпионов

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"Горожане" намерены выиграть титул.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити прокомментировал победу над мадридским Реалом (2:1) в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

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“Мы выиграли у Реала оба матча. Это важно. Ведь мы играем, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Пока мы сделали лишь один шаг. Если посчитаем, что этого достаточно, то покажем свою слабость. Если намерены побеждать, то надо обыгрывать грандов.

Мы рады, что прошли в четвертьфинал, ведь мы победили Реал. Зинедин Зидан еще ни разу не проигрывал в плей-офф. Мы хорошо знаем, на что способна эта команда - она выиграла этот турнир три раза подряд. Наша победа над Реалом дает нам понять, что и мы способны взять Лигу чемпионов“, - приводит слов Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Лига чемпионов, футбол
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